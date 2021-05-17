Картина мира

«Вот перечень недружественных стран, который возглавляет Пиндостан…».

(По мотивам последних выступлений президента России)

К шестидесятилетию поэмы Вознесенского «Антимиры»

Вот перечень недружественных стран,

Который возглавляет Пиндостан,

А следом — все былые сателлиты,

Варшавского сообщества сыны,

Что злобою беспримесной налиты

И русофобской подлостью полны.

Завидуют соседи и сосут:

Ресурсов и духовности сосуд —

По дедовским заветам здесь хранится.

Россия — сфинкс. Она сидит в гнезде.

Никто не знает, где ее граница:

Где хочется (а хочется везде).

Российские союзники — ХАМАС,

Крылатые ракеты, нефть и газ.

Когда придет суровая година

И средства исчерпаются до дна,

Россия принудительно едина,

Но и тогда, как водится, одна.

Она одна, как одиночка-мать,

Какую никому не уломать;

Исполненная дикого апломба,

Угрюмая, как люциферов смех,

Всегда одна — как атомная бомба,

Рассчитанная сразу и на всех.

Всевластна власть, а нечисть нечиста,

Давно Антихрист вытеснил Христа,

Ум недозрелый, правила косые,

Как замечал покойный Кантемир.

И так как мир вокруг — Антироссия,

То вся РФ в целом — антимир.

Антитеррор на улице гремит,

Разнузданно хамит антисемит,

Антипопы пиарят антибога,

От злобы раскалившись добела,

И хоть антипрививочников много —

По всей стране кишат антитела.

Под гром пальбы, под звуки антилир

Мы строим антирусский антимир,

Где правят антисущности из Данте,

Где полшага до книжного костра —

И что дурного, если анти-анти-

Желает быть соседка и сестра?

Мы — антиподы: это спел не зря

Антисоветчик, прямо говоря,

Давно святым объявленный в Отчизне.

Привычен и уютен русский бред,

И только жаль, что после антижизни

Приходит смерть:

Альтернативы нет.

Дмитрий Быков

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