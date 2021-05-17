Картина мира
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«Вот перечень недружественных стран, который возглавляет Пиндостан…».
(По мотивам последних выступлений президента России)
К шестидесятилетию поэмы Вознесенского «Антимиры»
Вот перечень недружественных стран,
Который возглавляет Пиндостан,
А следом — все былые сателлиты,
Варшавского сообщества сыны,
Что злобою беспримесной налиты
И русофобской подлостью полны.
Завидуют соседи и сосут:
Ресурсов и духовности сосуд —
По дедовским заветам здесь хранится.
Россия — сфинкс. Она сидит в гнезде.
Никто не знает, где ее граница:
Где хочется (а хочется везде).
Российские союзники — ХАМАС,
Крылатые ракеты, нефть и газ.
Когда придет суровая година
И средства исчерпаются до дна,
Россия принудительно едина,
Но и тогда, как водится, одна.
Она одна, как одиночка-мать,
Какую никому не уломать;
Исполненная дикого апломба,
Угрюмая, как люциферов смех,
Всегда одна — как атомная бомба,
Рассчитанная сразу и на всех.
Всевластна власть, а нечисть нечиста,
Давно Антихрист вытеснил Христа,
Ум недозрелый, правила косые,
Как замечал покойный Кантемир.
И так как мир вокруг — Антироссия,
То вся РФ в целом — антимир.
Антитеррор на улице гремит,
Разнузданно хамит антисемит,
Антипопы пиарят антибога,
От злобы раскалившись добела,
И хоть антипрививочников много —
По всей стране кишат антитела.
Под гром пальбы, под звуки антилир
Мы строим антирусский антимир,
Где правят антисущности из Данте,
Где полшага до книжного костра —
И что дурного, если анти-анти-
Желает быть соседка и сестра?
Мы — антиподы: это спел не зря
Антисоветчик, прямо говоря,
Давно святым объявленный в Отчизне.
Привычен и уютен русский бред,
И только жаль, что после антижизни
Приходит смерть:
Альтернативы нет.
Дмитрий Быков
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Источник: Новая газета
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