Меры по борьбе с коронавирусом могут помочь снизить заболеваемость гриппом



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Исследователи из Университета Конкордия (Concordia University) проанализировали заболеваемость гриппом в 2020 году в Канаде, США, Австралии и Бразилии. Чтобы отследить эпидемиологическую картину, они использовали глобальный веб-инструмент для вирусологического надзора за гриппом Всемирной организации здравоохранения FluNet.

Ученые обнаружили, что в самом начале пандемии количество случаев COVID-19 и гриппа в Северном полушарии было сопоставимым. Но как только были введены основные меры профилактики, такие как ношение масок, мытье рук и соблюдения социальной дистанции, заболеваемость гриппом резко пошла вниз, в то время как коронавирус продолжал стремительно распространяться.

Исследование показало также, что сезон гриппа, который обычно длится с октября по май, закончился на месяц раньше в Канаде и почти на два месяца раньше в Соединенных Штатах. В начале сезона гриппа 2020 года, когда началась вторая волна COVID-19, в обеих странах заболеваемость оставалась близкой к нулю.

Анализ заболеваемости в Южном полушарии показал аналогичные результаты. В Бразилии и Австралии сезон гриппа обычно длится с мая по ноябрь, но во время пандемии не было традиционного подъема, в то время как вторая COVID-19 приближалась к своему пику. До конца года число случаев гриппа оставалось почти нулевым.

По мнению авторов исследования, эти выводы наглядно показывают, что профилактические меры против коронавируса в перспективе могут быть эффективны для снижения заболеваемости гриппом и другими сезонными инфекциями. «Грипп особенно опасен для пожилых людей, и когда мы взаимодействуем с ними, должны соблюдать меры безопасности, такие как мытье рук, ношение масок и социальное дистанцирование. Сейчас мы к ним привыкли, и, вероятно, стоит придерживаться их в будущем», — считают ученые.