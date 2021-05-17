Упали молодые огурчики на грядке? В чем ошибка и как ее исправить

На своем дачном участке несколько лет назад я решила вырастить огурцы, обычно все было нормально, но в тот раз я толкнулась с проблемой: из 15 взошедших огурчиков на грядке осталось 5 — остальные попадали. Я решила обратиться за помощью к своей соседке, которая всегда хвастается прекрасным урожаем огурцов. Как оказалось, мои огурцы были поражены заболеванием, известным как черная ножка. К счастью, с ним можно бороться. Хочу поделиться советом своей соседки с вами.

Причина гибели огурцов

Черная ножка — настоящий бич рассады, чаще всего ею поражается рассада таких культур, как огурцы, помидоры, болгарский перец. Эта болезнь обычно поражает именно молодые побеги, которые были выращены прямо на участке из семян.

Подготовка почвы

Для того чтобы сохранить плоды огурцов, моя соседка посоветовала мне особым образом обработать почву, в которую происходит высадка.

Так, перед посевом семян почву лучше всего термически обработать, для этих целей можно использовать горячий раствор марганцовки, который обладает обеззараживающими свойствами.

Обработка семян

Обработка почвы – лишь первый шаг, который необходимо сделать перед высадкой огурцов. Семена также необходимо обработать, что сделает их более устойчивыми к черной ножке. Для этого их замачивают в растворе марганцовки на 20-30 минут.

Другие полезные советы

Соседка поделилась со мной и другими полезными советами. Так, она рассказала о том, что ни в коем случае нельзя допускать чрезмерный полив огурцов, так как это может привести к образованию грибкового заболевания.

Более того, рассаду следует высаживать на расстоянии друг от друга, так как слишком частая посадка также нередко становится причиной развития черной ножки.

Борьба с черной ножкой

Если вы вовремя заметите заболевание, вы сможете его победить. Для этого в 500 мл теплой воды растворите столовую ложку соды и обрызгайте этим раствором почву вокруг сеянцев. Сода поможет вам побороть черную ножку, которая уже успела поразить корни молодых побегов.

Теперь я всегда обрабатываю семена и почву перед посадкой, раньше я никогда не задумывалась об этом, но, оказывается, именно простая подготовка поможет сохранить здоровье овощных культур.

Этот способ защиты от черной ножки я теперь использую не только для огурцов, я применяю его и при высадке болгарского перца и при посадке помидоров. Вот уже два года я использую этот метод, и ни одна из овощных культур не была поражена черной ножкой. Советую вам также использовать марганцовку для подготовки семян и почвы.