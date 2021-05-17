Наш любимый “Пятый элемент”: в декабре Милла Йовович отметила 45 лет. С кем встречается, сколько детей и денег у актрисы к юбилею

Милла Наташа Йовович (оригинальное имя Milla Jovovich) вызывает улыбку на лице у каждого зрителя в нашей стране – разве это не та самая американская актриса с украинскими корнями? Именно. В России ее боготворят и почти принимают за свою, хотя она родилась в Киеве, но не раз бывала в Москве. Она отлично говорит по-русски, что для многих западных знаменитостей является редкостью, и более того – учит своих подрастающих дочерей русскому, ведь родные корни забывать нельзя! Она прославилась благодаря “Пятому элементу” и серии фильмов “Обитель зла”, и в свои 45 лет по-прежнему невероятно обаятельна. Чем сегодня живет наша любимая Милла?

Зомби и иная нечисть

В 2000-х Йовович инициировала мировую любовь к зомби, сыграв отважную Элис, которая борется со всякого рода монстрами. В копилке актрисы несколько фильмов из этой серии. Удивительно, что сама она не устала не только от героини, но и от жанра в целом: пока в “Обители зла” наблюдается творческий перерыв, Милла перевоплощается в другую воительницу в новом экшне 2020 года “Охотник на монстров”.

Любовь как награда

Кажется, именно любовь к зомби сделала актрису узнаваемой современным поколением. Невероятная преданность образу и франшизе преподнесла своеобразную благодарность – на съемках актриса познакомилась с Полом У. С. Андерсоном, будущим супругом и отцом ее прелестных и так похожих на нее дочек. Вместе они с 2002 года и часто работают в паре над общими проектами. На съемках последней части “Обители зла” и вовсе вышел казус, когда Милла узнала о своем интересном положении. Она не стала откладывать съемки, а в перерыве на съемочной площадке кормила новорожденную дочку в окружении зомби.

Любовь прошла, завяли помидоры

Многие считают, что именно Люк Бессон дал юной Милле мировую известность. Что ж, возможно, они правы, но согласитесь, разве можно сегодня представить кого-то другого в “Пятом элементе” в столь необычном образе? С французским режиссером для Миллы этот брак стал вторым, но и он в итоге распался. И если они не состоялись как пара, то их совместный творческий тандем оставил замечательные работы “Пятый элемент” и “Жанна д’Арк”.

В число ухажеров актрисе приписывают таких коллег по цеху, как Марио Сорренти, Джереми Дэвис, Бальтазар Гетти.

Другие заслуги

Свой творческий путь Милла начинала в раннем возрасте как фотомодель. Она и сегодня время от времени устраивает фотосессии и появляется на обложках журналов. А еще помогает старшей дочери идти по своим стопам – Эвер Габо уже снялась для глянца в начале этого года.

С подростковых лет Милла увлекается музыкой, принимала участие в выступлениях на публике и записи пластинок.

С Россией Миллу связывают теплые отношения, себя она считает русской женщиной, несмотря на то что почти всю свою взрослую жизнь живет в Штатах: “В генах мне передалась любовь к готовке. В магазинах я ищу русские продукты и много времени провожу на кухне”. Своим дочкам она также прививает любовь к нашей стране – они учат русский язык и смело на нем разговаривают.

В 2010 году Милла сыграла в русской комедии “Выкрутасы”, на съемках которой завязала дружеские отношения с партнером Иваном Ургантом.

Сама Милла знает несколько языков, включая сербский – ее отец, врач-педиатр по профессии, серб на национальности. В 70-х он переехал на Украину, где познакомился с матерью Миллы Галиной Логиновой – актрисой, не раз появлявшейся в советских фильмах. После рождения Миллы Логинова почти забросила кино, перебравшись с ней в Штаты. Сегодня Галина лишь изредка появляется в эпизодах.

Жизнь Миллы подчинена плотному графику, в котором она старается выкраивать время для семьи. Ее послужной список включает множество разнообразных ролей и образов, на будущий год запланированы съемки сразу нескольких проектов. Гонорары Йовович не отличаются высокой отметкой. По ее признанию, она не гонится за выгодой. Ее финансовое состояние оценивается в 40 миллионов долларов. И, конечно, у звезды “Обители зла” просто не может не быть именной звезды на Аллее славы.