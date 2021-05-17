 

В Роттердаме открыли “Евровидение 2021”. Видео

17.05.2021, 0:40, Новости дня
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Контекст:

Конкурс “Евровидение 2021” будет проходить на арене Ahoy в Роттердаме 18-го, 20-го и 22 мая. Участие в “Евровидении 2021” примут представители 39 стран.

Go-A с песней Shum выступит в первом полуфинале под 15-м номером. После первой репетиции группа вошла в десятку вероятных претендентов на победу по версии авторитетной букмекерской компании William Hill.

Мероприятие пройдет в присутствии 3,5 тыс. зрителей – они станут участниками эксперимента, инициированного правительством Нидерландов, целью которого является проверка безопасности проведения массовых мероприятий в условиях пандемии.

видео

Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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