 

В правительстве Британии появился спецпредставитель по правам ЛГБТ

17.05.2021, 0:40, Новости дня
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Герберт будет заниматься защитой прав ЛГБТ-сообщества внутри страны и за рубежом, а также будет одним из организаторов международной конференции “Быть собой – это безопасно”, которая пройдет в Лондоне в 2022 году.

Герберт является председателем Группы по вопросам глобального равенства (Global Equality Caucus) – международной сети парламентариев и избранных представителей, занимающихся борьбой с дискриминацией в отношении ЛГБТ. Он был членом Палаты общин в 2005–2019 годах и был председателем Всепартийной парламентской группы Великобритании по глобальным правам ЛГБТ в 2015–2019 годах.

В правительстве отметили, что на новой должности Герберт “объединит работу правительства и укрепит глобальное лидерство в области прав ЛГБТ”.

В частности, он сосредоточит внимание на продвижении законодательной реформы, борьбе с насилием и дискриминацией и обеспечении равного доступа к государственным услугам для ЛГБТ.

“Я всегда очень гордился тем, что живу в стране, которая является одной из самых прогрессивных и либеральных, когда речь идет о равенстве ЛГБТ… Однако пандемия усугубила существующее неравенство, с которым ЛГБТ сталкиваются во всем мире, при этом насилие и дискриминация стали повседневной реальностью для некоторых. Правительство Великобритании вместе с нашими международными партнерами считает, что пришло время предпринять коллективные глобальные действия”, – заявил Джонсон.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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