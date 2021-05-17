 

Сандерс призвал к переоценке военной помощи США Израилю

17.05.2021, 0:30, Новости дня
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США должны обдумать, следует ли продолжать оказывать Израилю военную помощь, учитывая ситуацию в секторе Газа, сообщил американский сенатор Берни Сандерс.

По его словам, «разрушения в Газе – немыслимые». Сандерс считает, что США «должны призвать к немедленному прекращению огня». Он заявил, что «убийству палестинцев и израильтян должен быть положен конец». При этом США следует «внимательно взглянуть на военную помощь Израилю почти в 4 млрд долларов в год». Сенатор подчеркнул, что «использование помощи США в поддержку нарушений прав человека незаконно».

Кроме того, Сандерс считает, что причина постоянных столкновений между палестинцами и израильскими военными кроется в том, что палестинцы «маргинализируются и демонизируются» израильскими властями, передает РИА «Новости».

В мае произошло обострение палестино-израильского конфликта. Из сектора Газа по Израилю выпускают сотни ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику, в самом Израиле происходят масштабные столкновения с палестинцами.



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