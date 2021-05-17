Белоруссия сочла спланированным нарушение границы самолетом Польши

Польша, нарушая воздушную границу Белоруссии, проводит проверку белорусской ПВО, сообщил первый замглавы генштаба вооруженных cил республики Игорь Король.

Как сообщил Король, «ни один официальный представитель зарубежного государства» не признает спланированного характера нарушения, а «про первый случай» Польша «молчит до сих пор». Однако он «провел исторические параллели» и напомнил о «случайных» полетах «накануне Великой Отечественной войны». «Проверяется готовность нашей системы противовоздушной обороны оказать противодействие», – сказал он.

Король подчеркнул, что «любая агрессия начинается прежде всего с массированного применения авиации». «Это нацелено на то, чтобы проверить нашу готовность отразить агрессию. И мы готовы», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на СТВ.

Замначальника генштаба указал, что у Белоруссии «с Россией создана региональная группировка войск». Ее «основную составляющую представляют» войска Белоруссии и российская Первая гвардейская танковая армия. «Наши партнеры, наши союзники готовы в любой момент прийти на помощь нам для организации обороны нашего государства», – заверил Король.

Обе страны готовятся к возможным вариантам развития обстановки, сверяют планы, проводят совместные учения, работает Единая система ПВО. «Мы готовы встретить любого противника, и наши союзники всегда готовы подставить нам плечо», – сказал он.

Напомним, Белоруссия сообщила о двух за месяц нарушениях воздушной границы со стороны Польши. По поводу второго случая Польша заявила, что самолет ее ВВС нарушил границы непреднамеренно.

Минск заявил об отработке НАТО нанесения авиаударов по РФ и Белоруссии. Король сообщил, что белорусские военные каждую неделю регистрируют свыше 30 полетов разной разведывательной авиации стран НАТО. При этом они пользуются всем арсеналом, в том числе самолетами стратегической разведки и тактическими разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами.