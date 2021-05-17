Нетаньяху обвинил ХАМАС в превращении сектора Газа в лагерь террористов

Правящее в секторе Газа движение ХАМАС превращает анклав в террористический лагерь, сообщил глава кабмина Израиля Биньямин Нетаньяху.

Отвечая на обвинения американского сенатора Берни Сандерса, Нетаньяху заявил, что «ХАМАС атакует Израиль» не с целью «улучшить благосостояние палестинцев». По его словам, ХАМАС «тратит крупные суммы» на «ракеты и другое вооружение», а также на «строительство туннелей», которые Израилю «удалось нейтрализовать». Вместо того, чтобы «отстраивать Газу», ХАМАС прилагает усилия, чтобы «превратить сектор Газа в укрепленный террористический лагерь и уничтожить Израиль», сказал Нетаньяху.

Он добавил, что в отличие от усилий Израиля, который нормализовал отношения с четырьмя арабскими странами, ХАМАС «не заинтересовано в сосуществовании или мире в каком-либо виде», передает РИА «Новости».

Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что движение ХАМАС «обанкротилось и лишилось всех своих активов», а «его доктрина ведения тоннельной войны полностью ликвидирована». При этом он призвал израильских военных «оставаться начеку, поскольку борьба, вероятно, будет продолжена», передает ТАСС со ссылкой на Times of Israel.

Напомним, Сандерс считает, что причина постоянных столкновений между палестинцами и израильскими военными кроется в том, что палестинцы «маргинализируются и демонизируются» израильскими властями.