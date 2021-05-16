Даже в ПТУ двери будут закрыты

17-летнюю школьницу из Ленобласти преследуют за политическую активность.

6 мая на Марсовом поле в Петербурге Дарья Хейкинен устроила встречу единомышленников, после чего ее родителей вызвали в ФСБ. Чекисты предупредили: если их дочь перейдет определенную черту, ей грозит как минимум административка, а возможно, и что-то посерьезнее. Кроме того, на дальнейшее обучение в РФ она может даже не рассчитывать.

Дарья Хейкинен. Фото из личного архива

Даша Хейкинен живет в Кингисеппе, заканчивает 11-й класс, планирует поступать в Университет на «международную экономику». Мечтает развиваться как политический деятель и в перспективе стать депутатом. В январе девушка впервые в жизни вышла на митинги, хотя политикой, по ее словам, всерьез заинтересовалась три года назад, посмотрев фильм Алексея Навального «Он вам не Димон».

«В этот момент я, с детства грезившая об изучении космоса и астрономии, вдруг поняла, что как у ученого и астронома у меня нет никакого будущего в такой России, какая она сейчас, — рассказывает школьница. — Тогда, в 2017 году, я впервые услышала о коррупционных скандалах. Удивилась, что подобное возможно в нашей стране и нет ответной масштабной реакции общества.

Я спросила у родителей: кто такой Навальный? Они не смогли ответить, поскольку сами не знали, и я принялась искать информацию в интернете. С этого момента политика вошла в мою жизнь».

В октябре прошлого года Дарья стала вести свои каналы в TikTok (там основная часть ее аудитории: более 100 тысяч подписчиков), Telegram и Instagram. Она записывает видео на разные темы, но исключительно с политическим подтекстом.

«Нормальных здравомыслящих людей не могут не беспокоить повсеместная коррупция в России, отсутствие честных выборов, ограничение свободы, политические преследования и убийства, в том числе Бориса Немцова и журналистки Анны Политковской, — перечисляет Даша. — Не могут устраивать неограниченные права президента Путина».

Главной проблемой оппозиции в РФ девушка считает полную разобщенность: «Так, например, в Петербурге Штаб Навального, еще до того как их признали экстремистской организацией*, отказывался сотрудничать с «Весной». Самые крупные оппозиционные движения между собой постоянно конфликтуют. Встречу 6 мая на Марсовом поле я организовывала с целью посмотреть, могут ли разные оппозиционно настроенные граждане между собой как-то договариваться? Сосуществовать в мире и согласии? Хотя бы в маленьких масштабах, чтобы в дальнейшем попробовать перенести этот опыт на более высокий уровень».

Намечающуюся «сходку подписчиков» Дарья анонсировала в своих каналах. В результате 6 мая в указанном месте собралось около 20 человек от 20 до 40 лет. Среди них либерал-демократы, социалисты, лимоновцы и пр. Но еще раньше, чем участники встречи, на Марсово поле прибыли сотрудники правоохранительных органов.

На Марсовом поле. Фото из личного архива Дарьи Хейкинен

«Минут за 10–15 до начала мероприятия к нам подошли трое сотрудников полиции, двое из них были с камерами, — рассказывает организатор. — Один полицейский обратился ко мне по имени-отчеству, из чего мы сделали вывод, что это не случайное совпадение: полицейские прибыли конкретно к нам, посмотреть, что мы будем делать. Стражи порядка предупредили, что несогласованные публичные мероприятия на территории Марсова поля запрещены и согласно статье 20.2 КоАП РФ я могу сейчас быть задержана. В ответ я сказала, что встреча единомышленников — не публичное мероприятие, мы абсолютно точно не нарушаем законодательство. Тогда полицейские спросили, с какой целью мы здесь собрались? О чем намерены разговаривать? Нас очень удивили эти некорректные вопросы. Мы отшутились, что собираемся говорить про погоду. После чего полиция удалилась».

Дарья и ее спутники предполагают, что за ними на Марсовом поле также следили сотрудники Центра «Э». Поодаль ходили люди в гражданской одежде и снимали собравшихся на видео. Эти наблюдатели сопровождали компанию и тогда, когда та решила перенести мероприятие в ближайшее кафе.

После событий 6 мая родителей Хейкинен по телефону вызвали в местный отдел ФСБ, где провели разъяснительную работу.

«Сотрудники ФСБ сказали маме с отцом, что если их дочь не прекратит свою деятельность и преступит некую черту (какую именно — к сожалению, не уточнили), то она может попасть под статью в любое время, ей грозит административка точно, а возможно, и что-то большее, — говорит Дарья. — Допустим, сказали они, ваша дочь организовала не митинг, а встречу, но если какой-то засланный человек подойдет и встанет рядом с плакатом, а другой сфотографирует его на фоне Дарьи, то это уже можно рассматривать как несанкционированный митинг. Еще фээсбэшники добавили, что я не смогу никуда поступить: не то что в государственные вузы, даже в ПТУ двери мне будут закрыты».

По словам девушки, родители переживают за нее, тем не менее воспрепятствовать ее деятельности не видят ни возможности, ни смысла.

«Чем больше усугубляется политическая ситуация в России, тем больше они меня морально поддерживают, — говорит Дарья. — Сама я расцениваю случившееся как попытку меня запугать. Однако она не сработала, скорее наоборот».

Нина Петлянова

*«Штабы Навального» внесены Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму

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