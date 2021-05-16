Онколог уверен в возрастании риска заболеть раком у пожилых растет на 10 % каждые пять лет

Онколог Андрей Каприн пояснил о связи возраста и рисков развития онкологии. По мнению эксперта, каждые пять лет у пожилых людей вероятность заболеть раком повышается на 10 процентов.

На возникновение злокачественных опухолей влияет множество факторов. Вместе с генетическими данными и условиями жизни роль в появлении рака играет также возраст. Такое мнение выражает Андрей Каприн, занимающий должность главного внештатного специалиста-онколога Минздрава РФ.

По утверждению эксперта, у пожилых людей повышается риск образования злокачественных опухолей. Причем статистика свидетельствует о 10-процентном повышении риска такого исхода каждые пять лет. В интервью телеканалу «Россия-1» медик напомнил о необходимости более внимательно относиться к собственному здоровью.

С возрастом следует чаще проходить медицинское обследование и при выявлении малейших подозрений на онкологию обращаться к врачу. Вовремя обнаруженное заболевание имеет большие шансы на успешное лечение. Тем более, что методики антираковой терапии развиваются и улучшаются с каждым днем.

Источник: tass.ru