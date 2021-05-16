 

Фанаты «Сватов» назвали идеальным союз актеров Федора Добронравова и Татьяны Кравченко

16.05.2021, 23:48, Разное
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В интернете активно обсуждают возможный союз актеров Федора Добронравова и Татьяны Кравченко. В конце года на экраны выйдет седьмой сезон популярного фильма «Сваты», в которых они играют главные роли.
С момента выхода сериала «Сваты» уже отснято шесть сезонов, новые эпизоды выйдут на экраны в конце года. Работы над ним сейчас идет полным ходом, главные роли сыграют все тот же актерский состав. Пока же поклонники истории взаимоотношения семей Ковалевых и Будько выдвигают свои версии идеального союза артистов, занятых в теленовелле.

Идеи такого романтического тандема фанаты «Сватов» публикуют в комментариях в Instagram-профиле Татьяны Кравченко. Сериальных Валентину и Ивана буквально засыпали комплиментами, называя их лучшими артистами кино. Их убедительная игра не оставляет сомнений в правдивости всех чувств, которые звезды выражают в сериале. Именно за эту душевность и тепло их любят как в РФ и Украине, так и в Белоруссии и других странах ближнего зарубежья.

Стоит отметить, что в продолжении знаменитой телеистории зрителям покажут молодость главных героев. Поэтому в образе Валентины предстанет Дарья Рыбак, Ивана же, по задумке продюсеров телечтива, сыграет сын Федора Добронравова Виктор. При этом из проекта ушли Александр Гаврилюк и Татьяна Васильева. Точную дату премьеры нового сезона «Сватов» пока не называют, все подробности объявят позже.

Источник: inforeactor.ru



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