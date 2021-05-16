Зачем выращивать клубнику рядом с чесноком: польза от странного соседства в огороде

Многие задаются вопросом относительно того, стоит ли высаживать рядом чеснок и клубнику или нет. Ответ на этот вопрос совершенно неоднозначный. Одно можно сказать точно: о том, что эти культуры часто выращивают рядом, знают многие опытные дачники и огородники. Вот некоторые преимущества и недостатки, а также особенности такой посадки.

Основные преимущества

К плюсам совместных посадок нужно отнести защиту от вредителей. Чеснок является очень хорошим фунгицидом, именно поэтому он может защитить клубнику от различных вредителей. Он порой действует намного лучше, чем многие ядохимикаты.

Еще одним плюсом является рациональное использование участка земли, так как не у всех есть достаточно места для выращивания всех желаемых культур. Именно поэтому приходится вмещать все посадки на достаточно небольшом клочке земли. Клубнику и чеснок часто высаживают вместе, так как они нисколько не препятствуют росту друг друга.

Также среди плюсов нужно выделить препятствие истощения почвы. Чтобы растения хорошо развивались и не было недостатка полезных и питательных веществ, важно соблюдать севооборот. На одном и том же участке ежегодно нужно выращивать различные культуры, которые отдают в почву различные микроэлементы.

Требуется ли чеснок клубнике?

Очень важно предотвратить истощение почвы, именно поэтому владельцы приусадебного участка часто практикуют совместное выращивание клубники и чеснока.

В процессе своего роста чеснок выделяет в почву фитонциды. Это вещества, которые способствуют уничтожению вредных микроорганизмов или же замедляют их жизнедеятельность. Именно благодаря таким фитонцидам клубника не гниет, и ее не повреждают грибки.

Кроме того, запах чеснока отпугивает насекомых. Именно поэтому вредители не портят сладкие ягоды.

Почему не стоит высаживать вместе чеснок и клубнику?

Есть мнение относительно того, что при произрастании на одной грядке с чесноком клубника не гниет и не портится по причине того, что нечему портиться, так как есть только зеленые кусты, но на них нет ягод.

Получается, что при совместной посадке ягоды не завязываются и не растут или просто плохо растут. Кроме того, большое значение имеет не сам факт совместной посадки, а правильность ее проведения.

Многие дачники и огородники считают, что очень важно высаживать чеснок именно между кустами клубники, а не делать это хаотично. Кроме того, лучше всего, когда эти культуры соседствуют на различных территориях или если чеснок станет предшественником.

Хорошим примером соседства является высаживание несколько рядов ягод, затем нужно оставить пустое пространство и посадить несколько рядов чеснока.

Высаживать вместе или нет?

При высадке различных растений обязательно нужно руководствоваться собственными знаниями и наблюдениями. Многое здесь зависит от региона, в котором выращиваются культуры, качества почвы, а также множества других факторов, которые могут повлиять на конечный результат.

Только лишь самостоятельно попробовав несколько вариантов, вы сможете понять, что именно положительно сказывается на росте и плодоношении клубники.