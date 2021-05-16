 

У британской принцессы обнаружили тромб после прививки от коронавируса вакциной AstraZeneca – СМИ

16.05.2021, 23:44, Новости дня
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Таблоид отмечает, что жалобы на здоровье появились у принцессы Майкл Кентской после двух доз вакцины, которые были введены ей в начале 2021 года.

Собеседник The Sun отметил, что время, пока принцесса получала медицинскую помощь, было “тревожным” для окружающих в связи с ее страданиями.

Контекст:

Принцесса Майкл Кентская – супруга двоюродного брата британской королевы Елизаветы II принца Майкла Кентского.

Таблоид пишет, что коронавирусную инфекцию у принцессы обнаруживали осенью 2020 года, после чего она была вынуждена самоизолироваться в Кенсингстонском дворце.

Вакцину AstraZeneca производят в Великобритании (в Оксфорде и Киле). Третий завод в Рексеме разливает вакцину во флаконы и упаковывает их для распространения, сообщило ВВС. В конце марта управление ЕС по лекарственным средствам одобрило производство вакцин AstraZeneca для ЕС в Лейдене (Нидерланды). По лицензии ее также производят в Южной Корее (AstraZeneca-SKBio) и в Индии (Covishield).

В марте 2021 года более 10 стран заявляли о приостановке применения вакцины от коронавируса AstraZeneca из-за случаев тромбоза у вакцинированных. Другие государства заявляли, что таких случаев не фиксировали, однако приостанавливают вакцинацию этим препаратом в качестве меры предосторожности.

7 апреля Европейское агентство по лекарственным препаратам внесло образование тромбов в список очень редких побочных эффектов от вакцины AstraZeneca (по оценке EMA, один случай на 100 тыс. привитых). Вместе с тем агентство считает, что преимущества вакцины от коронавируса компании AstraZeneca перевешивают риски.

На 16 мая в Великобритании, по данным агентства Bloomberg, сделали 197 млн прививок от коронавируса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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