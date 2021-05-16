В Николаевской области в полицию заявили о пропаже ребенка. Его нашли дома, спящим в шкафу

Обращение в полицию поступило 16 мая. По словам родителей около 15.00 их малолетний сын ушел из дома по улице Молодежной в селе Дмитровка Очаковского района и не вернулся.

Немедленно по тревоге на розыск ребенка был поднят весь личный состав отделения полиции №7 Николаевского районного управления полиции. Однако оказалось, что мальчик не покидал дом, а, устав, заснул в шкафу в одной из комнат дома и не слышал, как его ищут родители.

https://www.facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev/posts/2944366509129628

—