В Минэкономики заявили, что в Украине не ограничивали цены на топливо премиум-класса. Ряд сетей АЗС прекратил его продажи

“Постановлением Кабинета Министров Украины от 14 мая 2021года №474 […] введена установление максимальной торговой надбавки на бензины автомобильные и дизельное топливо. Действие этого постановления распространяется на автомобильные бензины и дизельное топливо, включенные в Перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость, утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 22 апреля 2020 года”, – говорится в разъяснении ведомства.

В министерстве уточнили, что речь идет о бензине марки А-92, А-95 и дизельном топливе.

“Таким образом, под установление максимальной торговой надбавки не подпадает “брендовое премиальное” топливо с улучшенными показателями качества и обозначения (маркировки) которого включает определенную торговую марку (товарный знак), которая предлагается на автозаправочных станциях для автомобилей премиум-сегмента по более высокой цене, чем социально значимое топливо”, – объяснили в Минэкономики.

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Контекст:

15 мая сети автозаправочных станций ОККО и WOG заявили о приостановке продаж топлива премиум-класса из-за введения Кабмином госрегулирования цен. “Это связано с тем, что продажа горючего по цене, установленной Кабинетом Министров на май, является убыточной для сети”, – заявили в ОККО.

Кабинет Министров Украины на заседании 14 мая установил предел наценки на топливо в сетях автозаправочных станций. Госрегулирование цен на продажу в сетях АЗС бензинов А-92, А-95 и дизтоплива нужно, чтобы предотвратить злоупотребления субъектами хозяйствования и обеспечить доступность топлива для населения, объяснили в Минэкономразвития.

В ведомстве назвали меру временной и вынужденной.

Собеседники издания enkorr в правительстве заявили, что средняя цена дизельного топлива на май с учетом предельной наценки может составить 27,89 грн/л, а бензина – 30,22 грн/л.

В Европейской бизнес-ассоциации завили, что инициативы правительства Украины по госрегулированию цен на топливо неприемлемы в цивилизованной европейской стране и будут способствовать тенизации рынка.

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