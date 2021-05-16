Умер военный эксперт Макиенко

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16.05.2021, 23:34, Новости дня
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На 53-м году скончался российский военный эксперт, заместитель главы Центра анализа стратегических технологий (ЦАСТ) Константин Макиенко, сообщил глава Центра Руслан Пухов.

«Константин умер от ковида, который обострил онкологическое заболевание», – сказал РИА «Новости» Пухов.

Он добавил, что смерть Макиенко – невосполнимая потеря для ЦАСТ.

«Костя был мозгом, душой и сердцем всей организации. Через ЦАСТ Константин служил Родине, анализируя материалы, делая заключения, выводы, которым прислушивались как его коллеги по работе, как журналисты, так и властные структуры», – подвел итог руководитель Центра.



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