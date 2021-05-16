Умер военный эксперт Макиенко
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
На 53-м году скончался российский военный эксперт, заместитель главы Центра анализа стратегических технологий (ЦАСТ) Константин Макиенко, сообщил глава Центра Руслан Пухов.
«Константин умер от ковида, который обострил онкологическое заболевание», – сказал РИА «Новости» Пухов.
Он добавил, что смерть Макиенко – невосполнимая потеря для ЦАСТ.
«Костя был мозгом, душой и сердцем всей организации. Через ЦАСТ Константин служил Родине, анализируя материалы, делая заключения, выводы, которым прислушивались как его коллеги по работе, как журналисты, так и властные структуры», – подвел итог руководитель Центра.
Смотреть комментарии → Комментариев нет