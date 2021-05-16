 

Премьер Чехии поспорил с Земаном о версиях взрывов во Врбетице

16.05.2021, 23:34, Новости дня
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Полиция расследует только одну версию взрывов на военных складах в деревне Врбетице в 2014 году, сообщил глава правительства Чехии Андрей Бабиш.

Он заявил, что «объяснил» это президенту страны Милошу Земану. При этом Бабиш не исключил, что «с начала расследования» рассматривалось «больше версий». Бабиш сказал, что «не может объяснить, почему господин президент до сих пор настаивает, что существует больше версий», передает ТАСС со ссылкой на радио «Частота–1».

Напомним, Земан заявил, что взрывы могли быть подстроены для сокрытия недостачи хранившихся там боеприпасов. При этом Земан добавил, что версию о «причастности России» также необходимо расследовать. Чешские СМИ сообщали, что после взрывов на складах во Врбетице в 2014 году фирма-арендатор Imex Group недосчиталась значительного числа вооружений.

Немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.



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