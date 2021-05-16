Зампостпреда при ООН заявил об усилиях США по сдерживанию России

США видят в РФ и Китае соперников, а потому их усилия «очень четко нацелены на сдерживание» Москвы и Пекина, сообщил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Как они выражаются, из-за нашего «злонамеренного влияния», «разрушения» и «пропаганды», – сообщил Полянский в интервью RT.

Полянский подчеркнул, что возврат к более предсказуемым отношениям с США не является признаком готовности американской стороны к конструктивному диалогу. По его словам, США признают только один способ «восприятия» – «либо вы с нами, либо против нас», передает ТАСС.

Он отметил, что на Западе склонны к «мегафонной дипломатии» и «лекциям» в диалогах с Россией и Китаем. Это «осложняется» тем, что наступило время «постправды, когда никто не обращает внимания на то, что на самом деле происходит, и есть много источников, представляющих информацию в искаженном виде». Государства подходят «к очень опасному моменту в международных отношениях». РФ «готова к диалогу» и хочет «прийти к определенному общему пониманию», но «для выполнения такой задачи все должны рассматриваться как равные», сказал он.