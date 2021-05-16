Valeurs actuelles – люди в форме продолжают жаловаться Макрону на проблемы с безопасностью во Франции

Отставные полицейские вслед за военными написали Эммануэлю Макрону письмо с предупреждением о серьёзных проблемах с безопасностью во Франции, пишет Valeurs Actuelles. По словам издания, авторы письма, собравшего более 23 тыс. подписей, просят правительство принять эффективные меры для того, чтобы «отвоевать страну». При этом, как пишет журнал, глава Национальной полиции Франции счёл, что инициатива бывших сотрудников его ведомства «скорее ослабит институт, чем укрепит его».



Reuters

93 бывших сотрудника полиции вслед за генералами и военными решили нарушить молчание и обратиться к главе французского государства в открытом письме, чтобы предупредить об «отсутствии безопасности и усилении влияния общин», пишет Valeurs Actuelles.

Отставные полицейские умоляют политиков «сделать всё возможное, чтобы положить конец тяжёлой ситуации в области безопасности и общественного спокойствия во Франции». Этот сигнал тревоги, во многом совпадающий с опасениями, выраженными в недавних открытых письмах отставных генералов и действующих военных, подкрепляет волну протеста французских «людей в униформе» против существующего положения дел, отмечает издание. Авторы письма, собравшего более 23 тыс. подписей, просят правительство принять эффективные меры для того, чтобы «отвоевать страну». Тем не менее, бывшие полицейские не согласны с идеей, выдвинутой в открытом письме военных о необходимости замены полиции вооружёнными силами, «чтобы избежать войны».

Как пишет журнал, глава Национальной полиции Франции не замедлил ответить на послание своих бывших сотрудников. В письме, попавшем в распоряжение радиостанции Europe 1, Фридрих Во напомнил, что выход подписантов в отставку не освобождает их от обязательства быть сдержанными в публичных высказываниях, которое распространяется на всех сотрудников органов.

Глава службы охраны правопорядка также выразил поддержку правительству, отметив, что власти достигли «значительных успехов как в вопросе защиты полицейских, так и в вопросе технических средств». Наконец, Фредерик Во подчеркнул, что сегодня «Национальная полиция как никогда нуждается в доверии по отношению к ней, единстве и сплочённости в своих рядах без духа предвзятости». Инициатива отставных сотрудников, по его мнению, напротив, «скорее ослабит институт, чем укрепит его».