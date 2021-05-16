5 самых стильных монархов недели (8-14 мая)

Меган Маркл

Вечером 8 мая в эфире телеканала ABC показали запись концерта Global Citizen’s Vax Live. Съемки благотворительного концерта, организованного международной организацией Global Citizen на стадионе So-Fi в Лос-Анджелесе, прошли за неделю до этого, однако на сцене тогда появился только принц Гарри. Меган вышла в эфир удаленно, а фрагмент с ее речью был, вероятно, записан на заднем дворе их с Гарри особняке в Монтесито. В частности, скамейка, на которой Меган сидела в кадре, отдаленно напоминает ту, что изображена на обложке ее детской книги, которая увидит свет уже в июне.

Это появление беременной Меган Маркл на публике стало первым с момента выхода на экраны интервью, которое они с супругом дали Опре Уинфри. Для съемок герцогиня выбрала красное платье-рубашку с цветочным принтом Carolina Herrera за 1690 долларов – этот фасон платья можно по праву считать любимым в ее гардеробе. Например, в подобных нарядах Меган появлялась во время королевских туров в 2018 и 2019 годах. Яркий образ она дополнила золотыми аксессуарами: серьгами, часами и браслетом Cartier, вторым браслетом Jennifer Meyer и ожерельями Awe Inspired. Многие отметили, как изменилась прическа Меган – ее волосы стало заметно гуще и длиннее.

Подробнее о стоимости и тайном смысле ювелирных украшений на герцогине в тот день мы писали здесь. А почему за них Меган раскритиковали, мы рассказывали тут.

Кейт Миддлтон

В четверг, 13 мая, герцог и герцогиня Кембриджские посетили благотворительную организацию Thе Way Youth Zone, что в графстве Уэст-Мидлендс. Отметив в конце апреля 10-ю годовщину свадьбы, супруги за это время появлялись на публике лишь по отдельности, и вот, наконец, воссоединились. Визит Кейт и Уильяма был приурочен к ежегодной Неделе осведомленности о психическом здоровье, которая отмечается по всей Великобритании. В Thе Way Youth Zone супруги провели несколько часов: за это время они пообщались с подопечными организации и приняли участие в нескольких активностях.

Вместе с подростками Кейт, которой совсем не помешал строгий ансамбль из расклешенных брюк и блузки в горошек Tory Burch с белым воротником и длинного синего пальто, сыграла в настольный теннис, после чего они научили герцогиню стрелять из лука, а герцога – играть в футбол.

Королева Елизавета II

11 мая, то есть во вторник, в Лондоне состоялось торжественное открытие 67-й сессии британского парламента. Обычно одно из самых ярких протокольных мероприятий, в которых регулярно принимает участие Ее Величество, в этот раз было лишено торжественных речей и пышных церемониалов. В частности, такое решение было принято из-за коронавирусных ограничений, но главной причиной стала недавняя кончина супруга королевы, принца Филиппа, которого не стало 9 апреля.

Как и на прошлой церемонии открытия, королева не надела государственную корону весом более одного килограмма. Вместо этого всю церемонию корона лежала на подушке рядом с Елизаветой. За все время ее правления это произошло лишь во второй раз. Однако заметно бросилось в глаза, что королева была в простом платье и шляпке серо-голубого цвета с вышивкой в виде желтых цветов, которая сочеталась с шелковым платьем с аналогичным принтом. Хотя обычно на открытие парламента Ее Величество прибывала в белом платье со шлейфом с меховой отделкой.

Королева Максима

В грядущий понедельник, 17 мая, королеве Нидерландов исполнится 50 лет. В преддверии юбилея всю эту неделю в стране шли праздничные мероприятия, которые, конечно же, посетила будущая именинница. В частности, она отправилась в короткий тур “50 дней музыки” по городам, который был организован в рамках кампании “Больше музыки в классе” с целью популяризации уроков музыки в голландских школах.

Для посещения одного из таких концертов в королевском парке цветов Кекенхоф в Лиссе почетный председатель программы “Больше музыки в классе” королева Максима выбрала ансамбль из блузки и юбки нежного кремового оттенка. Образ дополнили туфли и клатч в тон, а также светлое легкое пальто. Из украшений королева выбрала длинные овальные серьги и массивное кольцо. Аккуратную прическу королевы поддерживал ободок, напоминающий цветочный венок.

Камилла, герцогиня Корнуольская

Супруга принца Чарльза на этой неделе вышла в свет дважды: помимо того, что она сопровождала супруга и королеву Елизавету II на церемонии открытия новой сессии парламента в серо-белом пальто с геометрическим кроем ромбами и белой шляпе, герцогиня совершила сольный визит в больницу Whittington Hospital в Лондоне. По случаю Международного дня медсестры Камилла пообщалась с медиционскими сотрудниками госпиталя, а также помогла высадить несколько кустов в местном саду. Для визита в медучреждение герцогиня выбрала темно-синее платье-рубашку с принтом в виде перьев разной формы и цвета, дополнив его золотыми украшениями.

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