У здания МГУ задержали больше 10 участников акции

..против закона о просветительской деятельности.

В Москве у главного здания МГУ проходит акция против закона о правительственном контроле за просветительской деятельностью. Участников мероприятия начали задерживать, передает корреспондент «Новой».

«ОВД-Инфо» со ссылкой на одну из задержанных пишет, что в автозаке находятся 17 человек, трое из них провокаторы, которые кричат в телефон и мешают говорить.

Как сообщает корреспондент «Новой газеты», сотрудники полиции задержали депутата Мосгордумы Павла Тарасова.

На встрече, организованной депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным, присутствует около ста человек. Выступают астрофизик Сергей Попов, математик Борис Кашин, а также социолог Григорий Юдин.

Закон, позволяющий правительству определять «порядок и условия ведения просветительской деятельности» был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 5 апреля. Документ вводит само понятие «просветительской деятельности» и наделяет правительство полномочиями контролировать все, что связано с деятельностью «вне рамок образовательных программ», но направленной на «распространение знаний, опыта, формирование умений, навыков».

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Порядок контроля просветительской деятельности устанавливается правительством. Новые нормы вступают в силу с 1 июня 2021 года.

В Общественной палате высказывались резко против изменений, отмечая, что определение «просветительской деятельности» крайне размыто, и под нее подпадают любые сайты, YouTube-каналы, подкасты и лекции.

Против поправок выступал и Президиум Российской академии наук. Вопросы у представителей возникли по поводу ограничения на подписание международных договоров.

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