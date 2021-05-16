В России начались продажи смартфона Samsung Galaxy M12 с ёмкой батареей за 12 990 рублей

На территории РФ начались продажи очередного смартфона южнокорейской компании Samsung. Galaxy M12 оснащен емкой батареей для высокой автономности и стоит при этом от 12 990 рублей.

На полки российских магазинов поступает новый смартфон со сравнительно невысокой стоимостью. Устройства Samsung Galaxy M12 оснащено фирменной однокристальной платформой Exynos 850 с частотой 2 ГГц. Дополняет процессор 3 или 4-гигабайтный чип оперативной памяти в зависимости от модификации. Экран девайса диагональю в 6,5 дюйма выполнен по технологии HD+, в вырезе вверху по центру дисплея расположен каплевидный вырез, в который производитель вынес фронтальный объектив разрешением в 8 миллионов пикселей.

Основная камера в квадратном блоке здесь состоит из четырех модулей, пары 2-мегапиксельных сенсоров, макродатчика и измерителя глубины сцены, широкоугольного 123-градусного объектива и главного на 48 мегапикселей. Соотношение сторон дисплейной панели соответствует 20 к 9, сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани. Кроме того, в устройстве есть модули Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11b/g/n, NFC, разъемы USB Type-C, и 3,5-миллиметровый для наушников.

Еще одной изюминкой аппарата станет его мощная батарея на 5 тысяч мА•ч. Менее мощная модификация стоит 12990 рублей, более производительный вариант обойдется порядка 15 тысяч рублей. Дизайн смартфона Samsung Galaxy M12, который уже сейчас выходит в релиз на территории России, выполнен в трех цветах, черном, зеленом и синем.

Источник: 3dnews.ru