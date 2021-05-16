Президент Чехии назвал “глупостью” внесение его страны в список недружественных для России

По мнению Земана, “всегда плохо быть врагом, но с российской стороны это глупо. Делать врага из бывших друзей – ошибка”, цитирует политика Novinky.

Также чешский президент заявил, что если между Россией и Чехией не может быть дружбы, “пусть будут хотя бы правильные отношения”.

Контекст:

14 мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, утвердившее перечень государств, которые власти РФ обвиняют в недружественных действиях. В него вошли две страны – США и Чехия.

Это произошло на фоне политического кризиса в отношениях России и Чехии, связанного со взрывами в чешской деревне Врбетице, случившимися 16 октября 2014 года. Тогда взорвался склад, на котором хранилось 58 тонн боеприпасов, сообщало Lidovky. Во время взрыва погибло двое людей, а жителей окрестных сел эвакуировали.

Второй взрыв случился 3 декабря того же года, но уже на другом складе во Врбетице, там хранилось 98 тонн боеприпасов. Работы по ликвидации последствий взрывов длились почти шесть лет и закончились осенью прошлого года. Нанесенный ущерб и затраты, необходимые для очистки территорий возле складов, оценивают примерно в 1 млрд чешских крон.

В апреле 2021 года власти Чехии заявили о причастности россиян Александра Петрова и Руслана Боширова (они же Мишкин и Чепига) к взрывам на чешских складах с боеприпасами. По данным журналистов-расследователей, Петров и Боширов являются офицерами российской военной разведки. Именно их называли отравителями российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году в Великобритании. Россиян объявили в розыск.

После этого Чехия выслала из страны российских дипломатов. Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.

В МИД Чехии сообщили 22 апреля о сокращении числа сотрудников российского посольства в Праге до текущей численности чешского диппредставительства в Москве. Чехия до конца мая собирается выслать 22 российских дипломата. В ответ МИД РФ потребовал сократить состав посольства Чехии.

Чехию поддержали и другие страны ЕС – Латвия, Литва, Эстония и Словакия выслали российских дипломатов в знак солидарности.

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