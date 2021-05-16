Помощница Рейгана выразила намерение получить российское гражданство. В Кремле вспомнили о бюрократии
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“Я посвятила много лет моей жизни сближению народов США и России. Если президент Владимир Владимирович [Путин] найдет возможность дать мне гражданство России, это будет честь для меня”, – сказала она.
В комментарии другому пропагандистскому ресурсу, “РИА Новости”, спикер Путина Дмитрий Песков отметил, что для этого предусмотрены “определенные бюрократические процедуры”.
Контекст:
Сюзанне Масси 90 лет, росСМИ называют ее неформальным советником Рейгана.
Англоязычная “Википедия” называет ее исследователем истории России, сыгравшей важную роль в отношениях между Рейганом и Советским Союзом в последние годы холодной войны.
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