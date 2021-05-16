«Евровидение» стартовало в Роттердаме

На берегу реки Ньиве-Маас в Роттердаме официально стартовал международный песенный конкурс «Евровидение–2021», сообщают информационные агентства.

Ведущие церемонии пояснили, что «не все страны смогут» присутствовать – участвуют 34 из 39 делегаций. Из-за ограничений из Австралии в Нидерланды не смогла прибыть Монтень, которая прислала видеообращение и будет участвовать дистанционно. У членов делегаций Польши и Исландии тесты на коронавирус оказались положительными. Кроме того, в отеле с ними были делегации Румынии и Мальты, отправленные в связи с этим на самоизоляцию.

Российская участница Манижа заявила, что написать песню Russian Woman («Русская женщина»), с которой она выступит на конкурсе, «заставили трудные времена» ее жизни. «Сейчас я могу почувствовать, как посыл этой песни помогает мне самой стоять на сцене «Евровидения», – приводит ее слова ТАСС.

В апреле песню Манижи для «Евровидения» номинировали на премию Eurostory Award за лучший текст, однако позже исполнительница «несколько изменила» текст песни. Иностранцы восхищались видео с репетиции Манижи на сцене Ahoy в Роттердаме. Между тем российский сенатор Алексей Пушков назвал песню Манижи для «Евровидения-2021» «барахлом».