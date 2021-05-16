Президент Абхазии прибыл в Сирию

В Дамаск с официальным визитом прибыл президент Абхазии Аслан Бжания, сообщила его пресс-служба.

В аэропорту его встретили министр транспорта Сирии Зухейр Хазим. замглавы МИД Сирии Айман Сусан и «другие представители» сирийского кабмина. В состав делегации Абхазии входят спикер парламента Валерий Кварчия, глава администрации президента Алхас Квициния, ряд министров и депутатов, передает ТАСС.

Напомним, Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии в 2018 году.После этого Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Дамаском. Посольство Абхазии в Дамаске открылось 6 октября 2020 года.