 

Озвучены планы дальнейших испытаний гиперзвуковых ракет «Циркон»

16.05.2021, 22:38, Новости дня
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Летом завершат надводные испытания гиперзвуковых ракет «Циркон», затем испытания продолжат с подводным стартом, сообщил источник в судостроительной отрасли.

В «исполнении для надводных кораблей» испытания собираются «завершить до конца лета», стрельбы «будут вестись с борта фрегата «Адмирал Горшков». Состоятся «несколько стрельб как по морским, так и по наземным мишеням». Кроме того, могут провести «залповую стрельбу двумя ракетами одновременно по наземной и морской цели». Далее испытания проведут «с борта подводного носителя с директивными сроками завершения государственных испытаний ракетного комплекса и с надводным, и с подводным стартом до конца года».

Как сообщил источник, первыми штатными носителями гиперзвуковых ракет станут фрегаты проекта 22350 «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов», передает РИА «Новости».



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