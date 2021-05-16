Озвучены планы дальнейших испытаний гиперзвуковых ракет «Циркон»

Летом завершат надводные испытания гиперзвуковых ракет «Циркон», затем испытания продолжат с подводным стартом, сообщил источник в судостроительной отрасли.

В «исполнении для надводных кораблей» испытания собираются «завершить до конца лета», стрельбы «будут вестись с борта фрегата «Адмирал Горшков». Состоятся «несколько стрельб как по морским, так и по наземным мишеням». Кроме того, могут провести «залповую стрельбу двумя ракетами одновременно по наземной и морской цели». Далее испытания проведут «с борта подводного носителя с директивными сроками завершения государственных испытаний ракетного комплекса и с надводным, и с подводным стартом до конца года».

Как сообщил источник, первыми штатными носителями гиперзвуковых ракет станут фрегаты проекта 22350 «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов», передает РИА «Новости».