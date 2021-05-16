Guardian – враждебная миграционная политика Британии вызывает недовольство ЕС

Британские власти после брексита применяют, по словам евродепутатов, непропорциональные и жёсткие меры против приезжих из Евросоюза, пишет The Guardian. Сложившаяся ситуация вызывает крайнее недовольство в Европе, поскольку малейшего подозрения в том, что кто-то может въехать в Британию для работы, часто бывает достаточно, чтобы человека отправили в центр временного содержания иностранных граждан.



Reuters

Враждебный пограничный режим Британии по отношению к потенциальным мигрантам из ЕС больно бьёт по тем, кто приезжает из Евросоюза, пишет The Guardian. Сложившаяся ситуация вызывает новые опасения у европейцев, которые навещают своих британских родственников.

Малейшего подозрения в том, что кто-то может въехать в Великобританию для работы, часто бывает достаточно, чтобы его отправили в центр временного содержания иностранных граждан, а затем выслали туда, откуда они прибыли, пишет издание со ссылкой на мнения людей, ставших жертвами этой политики.

По словам последних, жалобы со стороны родственников и принимающих семей в Великобритании либо остаются без ответа, либо игнорируются Министерством внутренних дел и некоторыми местными депутатами.

Так, например, итальянский консультант Национальной службы здравоохранения (NHS) Великобритании Джузеппе Пикьерри, проработавший в этом ведомстве 15 лет, рассказал о пережитом ужасе, когда его племянница приехала из Италии с коротким визитом, но оказалась в окружённом колючей проволокой центре временного содержания.

По словам Пикьерри, 17 апреля он несколько часов провёл в аэропорту Хитроу с четырёхлетней дочерью в ожидании своей 24-летней племянницы Марты Ломартире. Они стояли с воздушными шарами и плакатами, но девушка так и не появилась. Как выяснилось, её остановили, допросили, а потом вынесли решение о высылке и поместили её на ночь в центр временного содержания.

О произошедшем он узнал уже по возвращении домой, когда ему посреди ночи позвонили и сообщили о том, где находится его родственница.

Пикьерри ждал визита своей племянницы, поскольку она могла не только улучшить свой английский, но и помочь ему и его жене Дженнифер, которая также работает в NHS, присматривать за их 11-месячным ребёнком и двумя старшими дочерьми.

Зная об ограничениях на поездки, связанных с COVID-19, Джузеппе предоставил ей письмо, в котором говорилось, что она может приехать и остаться в качестве помощницы по хозяйству. Однако он не знал, что после брексита работать, — неважно, за деньги или нет, — без визы недопустимо.

Как отмечает The Guardian, в настоящий момент растёт крайнее недовольство тем, что депутаты Европарламента уже назвали «непропорциональным» и «жёстким» применением иммиграционных ограничений в отношении граждан ЕС после брексита.