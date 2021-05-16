Welt – обстрелы Израиля идут уже шестую ночь кряду

Группировка ХАМАС обстреливает Израиль вот уже шестую ночь, пишет Welt. Последний ракетный удар был одним из самых сильных с начала обострения конфликта. В ответ израильские ВВС разбомбили дом лидера группировки, а также здание, в котором, по информации Тель-Авива, работала палестинская разведка. Премьер-министр Нетаньяху заявил, что его страна не остановится, пока не будет восстановлена безопасность.

Шестую ночь подряд радикальная исламистская группировка ХАМАС из Сектора Газа стреляет ракетами в сторону Израиля. Сирены воздушной тревоги прозвучали и в Тель-Авиве. Очевидцы сообщают, что это самые сильные обстрелы с начала обострения конфликта. В ответ израильские ВВС разбомбили дом лидера ХАМАСА. До этого солдаты уничтожили многоэтажку в Газе, в котором работали международные СМИ, например, новостное агентство AP. Предупредительный выстрел, в том числе и для президента США Джо Байдена, который после этого позвонил премьер-министру Нетаньяху. Репортаж Пердиты Хайзе.

Сирены гудели в Тель-Авиве до раннего утра. Обстрелы из Сектора газа как никогда сильные. Израильская армия сообщает, что из Сектора Газа прилетел град ракет. На фото видно, как система ПРО «Железный купол» их перехватывает. Израильские войска отреагировали со всей жёсткостью: обстреляли Газу. Премьер-министр Израиля Нетаньяху предостерегает палестинцев.

БЕНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ, премьер-министр Израиля: За прошедшую неделю миллионы израильцев были вынуждены прятаться в бункерах из-за града ракет, обрушившегося на наши города. Несколько израильтян были убиты, многие получили ранения. Ни одна страна такого не простит. В том числе и Израиль. Мы энергично отреагировали на эти атаки, и продолжим это делать, пока не восстановим безопасность нашего народа.

Израильская армия пригрозила лидерам радикально-исламистской организации ХАМАС целенаправленными убийствами. Она также хочет уничтожить инфраструктуру, к примеру, в этом высотном здании, где, по данным израильских военных, находились палестинские спецслужбы. Но там также находилось бюро американской новостного агентства Associated Press и катарского телеканала Al Jazeera. Жителей предупредили перед ударом.

ОЧЕВИДЕЦ: От нас потребовали, что мы как можно скорее покинули здание. Я предупредил жену друга. Она схватила ребёнка и вышла из здания. Через час по дому был нанесён удар. У нас практические не было времени что-либо с собой взять.

Эти кадры показывают, как журналисты в спешке пакуют вещи. На фоне продолжающего насилия президент США Джо Байден созвонился с премьер-министром Израиля Нетаньяху и президентом Палестины Аббасом. Байден потребовал от палестинцев прекратить обстрелы Израиля. Но Аббас не имеет прямого влияния на ХАМАС. Его движение ФАТХ враждует с ХАМАСОМ. Сегодня конфликт будут обсуждать и в Совете Безопасности ООН.

Дата выхода в эфир 16 мая 2021 года.