 

Роспотребнадзор проведет проверку из-за массового мероприятия для поклонников «Майора Грома»

16.05.2021, 22:06, Разное
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в ЦДМ на Лубянке.

Управление Роспотребнадзора в Москве проверит Центральный детский магазин на Лубянке на предмет соблюдения противоэпидемических мер из-за мероприятия для поклонников фильма «Майор Гром». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В группе «Комиксы BUBBLE» во «ВКонтакте» указано, что на воскресенье в ЦДМ была запланирована автограф-сессия с актерами фильма. В интернете появились видеозаписи и фотографии, на которых видно, что на мероприятие пришло большое количество людей.

Позже организаторы сообщили, что не все желающие смогут попасть на мероприятие.

«К нашему великому сожалению, те, кто сейчас на улице, могут начинать расходиться, потому что площадка нас попросту не выдерживает! […] Мы недооценили ваше количество, вина на нас, но сейчас речь уже идет просто-напросто о безопасности», — написали в группе в соцсети.

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сказала, что ситуация с коронавирусом в столице остается напряженной.

Источник: Новая газета



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