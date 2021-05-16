 

Ученые: Узкий шаг делает из мужчин импотентов

16.05.2021, 21:56, Разное
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Ученые в ходе проведения исследования определили, что мужчин импотентами может делать узкий шаг. Они установили факторы, влияющие на появление эректильной дисфункции.
На мужскую потенцию воздействует огромное число факторов, в том числе, нижнее белье, экология, питание, уровень стресса. Недавно исследователи из Японии сделали очередное научное открытие. По их словам, на потенцию представителей сильного пола влияет их привычная походка.

В эксперименте приняли участие 300 мужчин. Их потенция оказалась напрямую связана с длиной шага. На эректильную дисфункцию в основном жаловались те, кто имел небольшой показатель по сравнению с общим ростом. Японские исследователи рекомендуют для сохранения мужского здоровья увеличивать длину шага.

Источник: www.medikforum.ru



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