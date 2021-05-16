Аллергию на солнце могут спровоцировать лекарства

Врач Алексей Водовозов рассказал, что некоторые лекарства, принимаемые на постоянной основе, могут вызывать аллергию на солнце. Они повышают показатель чувствительности кожи, поэтому организм отвечает соответствующей реакцией.

Препараты, провоцирующие аллергию, вызывают две основные реакции. В первом случае молекулы принимаемого лекарства распадаются на мелкие части, поглощая ультрафиолет. В результате начинают образовываться различные формы кислорода, разрушающие кожу.

Если говорить о втором типе, то тут задействованы иммунные механизмы. В данном случае лекарственный препарат устанавливает взаимосвязь с одним из белков, который впоследствии становится аллергеном. На коже появляется сыпь, причем по всему телу, а не только на загоревших участках. Такие высыпания нередко сопровождаются тошнотой, головокружением и учащенным сердцебиением.

Назвать все препараты, имеющие соответствующее воздействие, невозможно. В основном речь идет о седативных средствах, нейролептиках, антидепрессантах. Медик посоветовал всем людям внимательно читать инструкции к покупаемым лекарствам, которые употребляются регулярно. Если тот или иной препарат в качестве побочного эффекта вызывает аллергию, то об этом должно быть написано там.

Источник: crimea.ria.ru