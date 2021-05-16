 

Беларусь лишили права на проведение этапа Кубка мира по биатлону в 2022 году

16.05.2021, 21:52, Новости дня
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Соревнования должны были пройти с 3-го по 6 марта 2022 года в спорткомплексе “Раубичи”, однако в IBU пересмотрели график.

Решение о переносе мероприятия было принято “в свете текущей ситуации в Беларуси и для обеспечения уверенности в планировании для организационных комитетов, национальных федераций и их команд”.

В результате этого изменения Контиолахти больше не будет принимать открытие сезона 27–28 ноября 2021 года. Вместо него первые два этапа Кубка мира пройдут в Эстерсунде (Швеция).

Контекст:

Это уже второе крупное международное соревнование, которого лишилась Беларусь из-за политического кризиса в стране. 18 января Международная федерация хоккея лишила Беларусь права на проведение матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года.

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

По состоянию на 16 мая в Беларуси политическими заключенными признаны 377 человек, сообщил правозащитный центр “Весна”. Большинство из них попало под уголовное преследование после президентских выборов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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