 

Шмыгаль заявил, что министры должны лучше понимать ситуацию в регионах Украины

16.05.2021, 21:52, Новости дня
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“На этой неделе с правительственной командой имели рабочую поездку в Черниговскую область. […] Также провели выездное заседание правительства, на котором приняли важные для региона решения. […] Практику выездных заседаний правительства продолжим и в дальнейшем. Как я уже отмечал, министры должны лучше понимать ситуацию в регионах”, – написал он.

Глава правительства рассказал, что в Черниговской области министры посетили автозавод и областную больницу, а также ознакомились с линейным ускорителем медицинского центра современной онкологии.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/337910091109534

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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