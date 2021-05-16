 

Арестович анонсировал отмену штрафов за въезд с ОРДЛО через Россию

16.05.2021, 21:52, Новости дня
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По словам спикера, оккупанты блокируют КПВВ на подконтрольной им территории, из-за чего украинцы вынуждены ехать на подконтрольную Украине территорию через Россию.

“Согласно действующему украинскому законодательству граждане, выезжающие через территории России с ОРДЛО или наоборот в ОРДЛО, штрафуются. Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников работает над этой проблемой. Он считает ситуацию недопустимой”, – отметил Арестович.

Спикер отметил, что Резников надеется отменить эти штрафы уже летом.

“Конечно же, наши граждане по обе линии фронта не должны быть оштрафованы. Если оккупанты создали ситуацию, когда можно ездить только через их территорию, Украина не должна штрафовать своих соотечественников”, – добавил Арестович.

Контекст:

Российские оккупационные войска в апреле полностью блокировали дорожные коридоры через контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) “Счастье”, “Золотое”, “Гнутово”, “Майорское” и “Марьинка”. Без перебоев работает только КПВВ “Станица Луганская”.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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