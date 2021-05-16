Мнение: “5 принципов общения с Россией”

"5 принципов общения с Россией"

Комитет по международным отношениям Европейского парламента представил проект доклада, в котором изложены основные принципы выстраивания отношений с Россией. С документом ознакомился RT.

Так, принцип "поддержки демократии" предполагает, в частности, противостояние "русскоязычной пропаганде". Для этого Евросоюзу предлагается создать телеканал с круглосуточным вещанием.

Кроме того, руководству ЕС рекомендуется рассмотреть вариант непризнания легитимности нового состава Госдумы, если сентябрьские выборы будут признаны фальсифицированными.

При этом, подчеркивают авторы доклада, России следует рассказывать о выгодах, которые она может получить, если начнет демократические преобразования. Речь идет об упрощении визового режима, программах инвестирования в свободную торговлю и стратегическом партнерстве.

А для большего стимулирования стремления россиян к демократическим преобразованиям предлагается принять для России стратегию развития "Восточное партнерство", которую Брюссель некогда запустил для укрепления сотрудничества со странами бывшего СССР.

Для "защиты демократии во всем мире", как считают авторы документа, Евросоюзу следует объединиться с США и разработать общие меры в части санкций, предоставления финансовой помощи, поддержки активистов.

Принцип "демократия прежде всего" предполагает в любом диалоге с Москвой учитывать прежде всего вопрос соблюдения прав человека и проведения свободных выборов. При этом авторы документа рекомендуют начинать с приостановки "Северного потока — 2".

Отдельный пункт посвящен "сдерживанию российской агрессии". Здесь Евросоюзу предлагается вместе с НАТО и международными партнерами продолжать давление на Москву, чтобы заставить ее прекратить "вмешательство" в дела региона "Восточного партнерства" и вернуть "оккупированные территории восточных государств — соседей ЕС".

Если же Москва продолжит "агрессивные действия", то, советуют авторы документа, ЕС должен будет рассмотреть вопрос об отключении ее от платежной системы SWIFT. Помимо этого, руководству Евросоюза предлагается составить план по снижению зависимости от поставок российского газа и нефти — по крайней мере до тех пор, пока в Кремле находится нынешнее руководство.

https://ria.ru/20210516/printsipy-1732499934.html – цинк

Перспективы "Европы от Лиссабона до Владивостока" с такими заявками сами можете оценить.

Разумеется, отношения РФ продолжат и далее счастливо деградировать. При этом отношения с европейскими фрондерами будут развиваться в обход общеевропейских структур, которые нынче плотно лежат под США и следуют в фарватере вашингтонского курса.

—