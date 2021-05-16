 

Названо число выпущенных по Израилю ракет с начала обострения конфликта

16.05.2021, 21:42, Новости дня
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Из сектора Газа по Израилю с начала обострения выпустили около 3 тыс. ракет, израильские военные смогли перехватить порядка 1210 ракет, сообщила пресс-служба израильской армии.

«По состоянию на 19.00 из сектора Газа по территории Израиля были выпущены около 3100 ракет, из которых примерно 450 неудачных запусков упали в секторе Газа», – цитирует сообщение армии РИА «Новости».

Система ПРО «Железный купол» за этот период успела перехватить около 1210 ракет, добавили там.

В конце недели обострилась ситуация в секторе Газа. Движение ХАМАС запустило десятки ракет в направлении городов Ашдод и Тель-Авив. Также сообщалось, что дом лидера политического бюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара был разрушен в результате атаки израильской ракетой.

К утру воскресенья из сектора Газа по территории Израиля были выпущены 2,9 тыс. ракет. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской – 174, в том числе 47 детей.

После этого израильские беспилотники нанесли ответные удары по двум складам оружия движения ХАМАС в секторе Газа, также Израиль нанес удар по тоннелю в секторе Газа, расположенному рядом с детсадом, мечетью и больницей.



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