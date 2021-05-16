 

Минск решил начать процедуру признания геноцида белорусов во времена Второй мировой

16.05.2021, 21:42, Новости дня
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Белорусское руководство планирует начать процедуру признания геноцида белорусов во время Великой Отечественной войны, сообщил генеральный прокурор страны Андрей Швед.

Генпрокуратура страны намерена в скором времени представить в международный трибунал «достаточный объем доказательств, чтобы начать в установленном порядке процедуру официального признания геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны», сказал Швед в эфире «Беларусь 1», передает БелТА.

Он пояснил, что по первым результатам расследования уголовного дела о геноциде белорусов в годы Великой Отечественной можно предположить, что официальные данные о количестве уничтоженного мирного населения будут значительно выше

Ведомство развернуло масштабные поиски, опрос свидетелей, изучение архивных данных с привлечением специалистов-историков.

«Только под Логойском, где мы начали первый осмотр места массового уничтожения наших граждан и по архивным данным предполагали обнаружить один ров с убитыми женщинами, детьми, стариками, криминалистическая техника показала, что таких рвов там значительно больше. Глубиной до пяти метров. И количество жертв значительно превышает архивные сведения и другие источники, которые получены от наших граждан. Скажу больше: когда мы начали работать там, даже опытные следователи, прокуроры, криминалисты содрогнулись от того что там увидели. Наслоения людей, матери, которые обнимают своих младенцев с пулевыми отверстиями в затылке – все это настолько поражает», – рассказал глава Генпрокуратуры.

В октябре 2020 года депутат Государственной Думы РФ Сергей Гаврилов предложил организовать мини-нюрнбергские трибуналы по геноциду во всех областях, оккупированных фашистскими войсками до 1944 года.

Тогда же суд признал геноцидом массовые убийства мирных граждан нацистами по делу об уничтожении жителей деревни Жестяная Горка в Новгородской области в 1942 году.



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