 

Нескольких участников несанкционированной акции у МГУ доставили в полицию

16.05.2021, 21:42, Новости дня
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В отделение полиции по обслуживанию МГУ в Москве доставили 11 участников несанкционированной акции против закона о просветительской деятельности, сообщил ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников.

«В отделение полиции по обслуживанию МГУ за участие в акции было доставлено 11 человек, на данный момент там остаются еще шесть человек», – отметил правозащитник РИА «Новости».

По его словам, в скором времени отпустят и шестерых оставшихся в отделении, на ночь там никого не оставят.

Ранее в воскресенье во время несогласованной акции у МГУ задержали, а потом отпустили депутата Мосгордумы Павла Тарасова. Он сообщал, что планирует разбираться в ситуации с юристами.

В Москве из-за эпидемии коронавируса сохраняются ограничения на проведение публичных мероприятий, включая митинги и шествия.



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