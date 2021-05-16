“На три недели раньше срока”: Елена Перминова рассказала о рождении четвертого ребенка

В минувшую субботу модель Елена Перминова и бизнесмен Александр Лебедев снова стали родителями – у пары родился сын Саша. Многодетная мама в тот же день опубликовала черно-белые снимки, сделанные в родильной палате, где вместе с нею находился Александр. А сегодня в сторис Елена рассказала подробнее о родах и своем нынешнем состоянии:

У меня сегодня ночью родился малыш, на три недели раньше срока. Все было совершенно неожиданно. Слава Богу, все хорошо. Теперь я мама официально четверых детей. Не верится! Он, видимо, мечтал как можно скорее присоединиться к нашей семье. Уже могу сказать, что он дарит мне много радости.

Также модель поделилась фотографиями, которые были сделаны за несколько часов до родов.

Я даже представить себе не могла что через несколько часов мы с тобой уже увидимся, и эти фото станут последними когда я беременная, – написала Елена под модными кадрами.

Напомним, за время отношений с Александром Лебедевым Елена Перминова родила бизнесмену теперь уже четверых детей. Материнство она успешно совмещает с модельной деятельностью и работой над своим благотворительным проектом SOS by Elena Perminova, который запустила несколько лет назад. О том, как ей удается все совмещать и какое место занимает материнство в ее жизни, Елена рассказывала в интервью HELLO!:

Я всегда мечтала, чтобы у меня было как минимум двое детей и чтобы они были так же дружны между собой, как мы с моей сестрой Сашей. Когда мы всей семьей путешествуем, собираемся за пасхальным столом или просто дурачимся в детской, я не могу надышаться этими моментами, это счастье сложно передать словами. Стараюсь чаще говорить близким о том, как я их люблю, и верю, что они это чувствуют.

В начале 2020-го модель объявила о помолвке с бизнесменом Александром Лебедевым после 15 лет отношений и рождения троих детей. А о своей четвертой беременности модель рассказала в соцсетях в декабре прошлого года. Она продемонстрировала очевидные изменения в своей фигуре и написала:

Ребята, тут такое дело…

Также несколько лет назад HELLO! побывал в гостях у Елены и Александра Лебедева.