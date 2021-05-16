Искусство особого назначения

Рисунки на щитах полиции и ОМОНа.

Физраствор и “Новая газета” начинают проект украшения карательных атрибутов власти. Создайте рисунки для оформления противоударных щитов, которые используются для разгона шествий и демонстраций. Присылайте свои варианты по адресу [email protected] u. Лучшие работы будут опубликованы, самые лучшие — перенесены на реальные щиты.

ОТ РЕДАКЦИИ

Физраствор — фабрика изображений и творчества. Фабрика выпускает сообщения. Это высказывания художников о том, что происходит в мире. Работники фабрики часто видят в реальности все нереальное, неочевидное и необъяснимое. Поэтому из их сообщений ясно только то, что что-то пошло не так. Это знание не обещает зрителю ничего безопасного, привычного и комфортного, зато побуждает к наблюдательности, вдумчивости и саморазвитию.

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