Запланировано три выхода в открытый космос из МКС

Как сообщают источники, в первом месяце лета должно состояться три выхода астронавтов в открытый космос с Международной космической станции. Из них два запланированы в американском аэрокосмическом агентстве.

В частности, за борт орбитальной станции в июне должны выйти американский астронавт Шейн Кимброу и француз Том Песке. Данные мероприятия состоятся 16 и 20 июня.

Главной задачей на этот раз является монтаж двух новых панелей солнечных батарей. В самом начале месяца их должен доставить на МКС американский грузовой корабль Cargo Dragon. А 2-го июня должен состояться выход в космос российских астронавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва, которые подготовят в расстыковке модуль «Пирс».