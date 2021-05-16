 

Запуск нового телескопа НАСА задерживается из-за проблем с ракетой

16.05.2021, 21:06, Новости дня
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Как стало известно из достоверных источников, НАСА намерено отложить запуск космического телескопа JWST, который был запланирован на октябрь текущего года.

По словам экспертов, основной проблемой стала неготовность предоставленной европейской ракеты-носителя. Предварительные тесты показали, что она срабатывает с аномалиями.

Ранее СМИ сообщали, что новый космический телескоп будет запущен при помощи ракеты Ariane. Однако испытания предоставили массу негатива. Кроме того, аномальное поведение носителя отмечено во время предыдущих запусков других космически аппаратов. Напомним, что последний из них состоялся в августе прошлого года. Он также не прошел без проблем.



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