Мнение: Нашисты в белых футболках

Посмотрел вчера репортаж о митинге “Наших” на Ленинском проспекте – и чуть не стошнило, ей-богу! Бессмыслица, пошлость, ханжество – все непременно в циклопических масштабах – родовые черты незабвенного ВЛКСМ, чей смрадный труп мы вроде бы успешно закопали не далее как 15 лет назад. Нет, блин! Вылез как ни в чем не бывало по зову государства, еще мерзее, чем был!

60 тысяч человек – и все в одинаковых белых футболках; это ж надо! А сзади на футболках, как с умилением рассказывали дикторы – текст нового гимна РФ: чтобы можно было петь, глядя на спину впереди стоящего товарища. Ну, чем не Северная Корея?

Камеры давали панораму молодых, розовощеких, улыбающихся и одинаковых лиц, освещенных майским солнцем; по-моему, нет лучше средства, чтобы вызвать приступ мизантропии даже у Альберта Швейцера.

И апофеоз – опять же, “в лучших традициях”: ветеран, весь в орденах и медалях, кричащий толпе в микрофон нечто казенно-патриотическое; следом некий молодой “нашист”, в очечках, ни дать ни взять – очередной молодой Ходорковский – естессно, все в той же белой майке, также в микрофон отвечающий что-то типа того, что, мол, “знамя отцов подхватим и куда-то там понесем”.

Они, главное, думают, что этакие “демонстрации” помогут против “оранжевой революции”. Идиоты совсем потеряли и здравый смысл, и элементарный инстинкт самосохранения. Показывая юным ублюдкам, что МОЖНО собираться в диких количествах на центральных площадях, они, наоборот, ПРИБЛИЖАЮТ эту самую “оранжевую”, если она вообще возможна. Идейный-то смысл стояния на проспекте все равно тут же забудется – благо, его там и не было изначально; а САМ ФАКТ запомнится!

Зато организаторы бабла себе намыли, да активность своим кураторам продемонстрировали. А то, что “всех тошнит” – так это пустяки.

Но эти белые майки… Какая, с другой стороны, великолепная издевка со стороны организаторов! Какой издевательский “мессидж”! “Вас много, вы все одинаковые, как бы патриоты, но даже гимна своей страны вы не знаете; идите и продемонстрируйте это всему миру!” (2005)

Замаялся искать в сети фотки с того сурковского представления. Есть в этом некая ирония: в свое время Кремль ведь собирал 50 тысяч нашистов на Ленинском проспекте, выдавая им 50 тысяч одинаковых белых футболок, для чего? Исключительно ради “картинки”. И вот – прошло каких-то 16 лет, и как раз картинок даже на просторах интернета не найти днем с огнем. Всё кануло бесследно, если бы ЖЖ не напомнил – я бы тоже не вспомнил, что была у меня такая запись…

А ведь интересно вспомнить. Сейчас-то Кремль резко постарел, такие отвязные акции в его исполнении и вообразить нельзя. “В Москве на Ленинском проспекте состоялась акция прокремлевского движения “Наши” под названием “Наша победа”. По оценке представителей правоохранительных органов, в акции приняли участие около 50 тысяч человек, которых свозили на автобусах со всей страны”.