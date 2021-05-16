Эксперты автосферы назвали полезные системы, разрушающие детали двигателя машины

Современные автомобили оснащаются специальными технологиями для сокращения расхода бензина и защиты экологии. Однако, как оказалось, подобные системы экономии топлива и сокращения выбросов углекислого газа могут существенно вредить транспортному средству. Эксперты рассказали о «подводных камнях» использования таких инноваций.

При неправильной эксплуатации указанные технологии способны привести к поломке деталей двигателя. Водителям не рекомендуется прогревать моторы современных автомобилей, при этом системы топливного впрыска специально настраиваются производителями именно на такой способ работы. Но в условиях низких температур подобная практика только изнашивает силовую установку, вынуждая ее работать с повышенными нагрузками. В итоге страдают все элементы шатунно-поршневой группы автомобиля.

Также способна привести к разрушению запчастей и система «старт-стоп», поскольку любой мотор имеет определенное количество предусмотренных пусков. Применение технологии увеличивает лимит почти в тысячу раз, приближая время полного выхода двигателя из строя. Отключая мотор, владелец машины приводит и к остановке работы масляного насоса, при новом же пуске шатуны вынуждены работать на износ. Такой же эффект наблюдается и для любых других трущихся поверхностей, все это, как сообщают «Народные новости России», в целом приводит в негодность силовую установку транспортного средства.

Источник: nation-news.ru