 

Эксперты автосферы назвали полезные системы, разрушающие детали двигателя машины

16.05.2021, 21:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Современные автомобили оснащаются специальными технологиями для сокращения расхода бензина и защиты экологии. Однако, как оказалось, подобные системы экономии топлива и сокращения выбросов углекислого газа могут существенно вредить транспортному средству. Эксперты рассказали о «подводных камнях» использования таких инноваций.
При неправильной эксплуатации указанные технологии способны привести к поломке деталей двигателя. Водителям не рекомендуется прогревать моторы современных автомобилей, при этом системы топливного впрыска специально настраиваются производителями именно на такой способ работы. Но в условиях низких температур подобная практика только изнашивает силовую установку, вынуждая ее работать с повышенными нагрузками. В итоге страдают все элементы шатунно-поршневой группы автомобиля.

Также способна привести к разрушению запчастей и система «старт-стоп», поскольку любой мотор имеет определенное количество предусмотренных пусков. Применение технологии увеличивает лимит почти в тысячу раз, приближая время полного выхода двигателя из строя. Отключая мотор, владелец машины приводит и к остановке работы масляного насоса, при новом же пуске шатуны вынуждены работать на износ. Такой же эффект наблюдается и для любых других трущихся поверхностей, все это, как сообщают «Народные новости России», в целом приводит в негодность силовую установку транспортного средства.

Источник: nation-news.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.04 / Голикова стала наставником финалиста третьего сезона конкурса “Лидеры России”

07.05 / Медоносных пчел в Нидерландах научили находить заражение SARS-CoV-2

07.04 / Анджелина Джоли борется с лесными пожарами в новом фильме: первые кадры

02.05 / Женщина, которая слишком старается – Личное мнение

06.07 / Мнение: Письмо: “Поджидала как паучиха”

25.03 / «Обратился к религии»: Александр Домогаров рассказал о влиянии на него смерти сына

13.08 / Мнение: Почему жители Запада мечтают о переезде в Россию

24.08 / Как молодой режиссер осмысливает трагические события «Норд-Оста»

31.07 / Мнение: “Одиозная трактовка белорусской стороны”

04.10 / Мнение: Протесты в Минске. 04.10.2020

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика