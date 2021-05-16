Ученые установили связь между болезнями и месяцем рождения

Ученые из США установили наличие взаимосвязи между заболеваниями, с которыми сталкиваются люди, и их датами рождения. В ходе проведения исследования они проанализировали амбулаторные карты пациентов, которые обращались в больницу с 1985 по 2013 годы.

Научные сотрудники отследили закономерность постановки диагнозов участников исследования. Чаще всего одинаковые патологии выявлялись у людей, рожденных в одном и том же месяце. Тот, кто появился на свет в январе, в будущем может страдать гипертонией и кардиомиопатией. Что касается февральских именинников, то не исключены проблемы с легкими, кроме того, присутствует высокая вероятность развития атеросклероза. Тот, кто родился в марте, сталкивается с сердечной недостаточностью а в апреле – со стенокардией. Люди, появившиеся на свет в мае, могут иметь низкий вес при рождении.

Инфаркты в основном наступали у июньских именинников, инфекции мочевыводящих путей развивались у тех, кто появился на свет в июле. Рожденные в августе сталкивались с астмой и аллергией, а в сентябре – с проблемами ЖКТ. В октябре часто рождались аллергики и люди, склонные к ОРВИ. В ноябре появлялись на свет те, кто с большой долей вероятности были гиперреактивными, имели синдром дефицита внимания. Рожденные в декабре чаще остальных получали различные травмы.

Источник: rsute.ru