Врач Дулова назвала методы борьбы с постковидным синдромом

Врач-терапевт Любовь Дулова рассказала, как можно справиться с постковидным симптомом. Нередко он сохраняется длительный период времени после того, как человек перенес коронавирус. Статистика показывает, что на него жалуются 30-60% пациентов.

Врач-терапевт Любовь Дулова рассказала, как можно справиться с постковидным симптомом. Нередко он сохраняется длительный период времени после того, как человек перенес коронавирус. Статистика показывает, что на него жалуются 30-60% пациентов.

После COVID-19 люди жалуются на ломоту в мышцах, повышенную утомляемость, одышку, тревожность, астению. Некоторые пациенты сталкиваются с более серьезными последствиями. После того, как человек вылечился, важно продолжать контролировать уровень кислорода в крови. За показателями нужно следить во время ходьбы и выполнении домашней работы.

Совместно с врачом необходимо оценить риск появления тромбозов. Он повышается при ожирении, варикозе, приеме гормональных препаратов. Важно не переставать следить за сердечным ритмом, поскольку учащение пульса нередко свидетельствуют о том, что после коронавируса развились осложнения.

Если процесс восстановления проходит медленно и тяжело, потребуется помощь врача. Возможно, он изменит терапию, поскольку COVID-19 ухудшает течение ряда хронических полезней. Из обследований могут понадобиться анализ крови, электрокардиография, рентген или же КТ, спирография.

Источник: rg.ru