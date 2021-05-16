 

Стадо деревянных слонов “пригнали” к Букингемскому дворцу

16.05.2021, 20:56, Новости дня
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Фигуры слонов были размещены природоохранной организацией Elephant Family, совместными президентами которой являются принц Уэльский и герцогиня Корнуолльская.

Слонов разместили в рамках кампании “Сосуществование” в ответ на “увеличивающееся совпадение между миром человека и животных, которое отчасти является причиной распространения смертельных зоонозных заболеваний”.

Деревянные модели слонов – дело рук мастеров из коренных народов гор Нилгири на юге Индии, где бок о бок с ними проживают и дикие индийские слоны.

Слоны “прошли” символический марш по улице Молл, ведущей к лондонской резиденции британской королевы. После этого их расставили в различных лондонских парках, прежде чем начать их продажу по цене от £6000 (233 тыс. грн) за слоненка и до £30 тыс. (1,2 млн грн) за взрослого слона.

Каждая модель сделана из лантаны – сорняка, удаление которого с охраняемых территорий приносит пользу дикой природе.

Все доходы от продажи фигурок слонов пойдут на работу Elephant Family, включая охрану коридоров дикой природы для обеспечения безопасного передвижения животных и людей, расширение национальных парков и защиту коренных народов и племен.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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