Принц Чарльз хочет сделать открытым доступ в королевские дворцы – СМИ
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Принц Чарльз планирует превратить королевские резиденции из “частных пространств в общественные”. Букингемский дворец, Виндзорский замок, Балморал, Сандрингем и Кларенс-хаус будут открываться для общественности в течение более длительных периодов года.
Чарльз уже начал консультироваться с герцогиней Корнуолльской, герцогом и герцогиней Кембриджскими и другими членами королевской семьи о своих планах расширить доступ общественности к дворцам, сохранив их в качестве домов. Предполагается, что королева Елизавета II тоже знает о его планах.
Как отмечает издание, Букингемский дворец сейчас находится на реконструкции. По данным СМИ, в 2027 году, когда ремонт завершится, принц Чарльз и королева Елизавета II хотят, чтобы “общественность получила от дворца максимальную пользу”.
Чарльз рассматривает возможность открытия дворца и садов в течение всего года, когда он будет королем, в том числе когда он будет в резиденции.
Контекст:
Королевские дворцы и сады обычно открыты для публики только с июля по октябрь, когда королева находится в Балморале.
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